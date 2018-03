Bayern München-speler op zoek naar nieuw avontuur

David Alaba heeft bij het bestuur van Bayern München aangegeven een nieuw avontuur te willen aangaan. De linksback speelt al zijn gehele carrière in het shirt van Bayern München en wil zien hoe het is in een andere competitie. Manchester City zou voorzichtig interesse hebben getoond in de Oostenrijker.

Bij Manchester City staat Fabian Delph als linksback opgesteld, maar Delph is van nature een middenvelder. Ook speelt rechtsback Danilo als linksback, maar ook dit is geen permanente optie. Bij Manchester City staat Guardiola aan het roer. De Spaanse oefenmeester was voorheen actief als trainer van Bayern München en kent dus Alaba goed.

Alaba bracht zijn jeugd door bij Austria Wien. In 2008 sloot de verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, aan bij de jeugdopleiding van Bayern München. Onder Louis van Gaal maakte Alaba zijn debuut in de hoofdmacht van de Duitse recordkampioen. De linksback won alles wat er te wonnen valt bij de huidige nummer één in Duitsland, met als hoogtepunt de winst van de Champions League in 2013.

