Bayern zoekt opvolger van Robben in Spanje

Arjen Robben is langzaam zijn carrière aan het afbouwen. De buitenspeler van Bayern München stopte onlangs bij als international voor het Nederlands elftal en het lijkt er op dat, mede door zijn blessuregevoeligheid, dat hij niet heel veel seizoenen meer over heeft in de absolute top. In de zoektocht naar een opvolger voor de Nederlander is de Duitse club uitgekomen bij Marco Asensio.

Asensio komt momenteel uit voor Real Madrid, maar bij de Spaanse topclub is de Nederlandse Spanjaard niet zeker van een basisplaats. Onlangs gaf de aanvaller aan dat hij wél een vaste basisplaats krijgt, anders gaat hij opzoek naar een andere club. Bayern München zou graag gebruik willen maken van deze kans als de speler niet gauw een basisplaats krijgt.

De Duitse topclub ziet in Asensio een speler die klaar is om de internationale top te bestormen en kan met zijn leeftijd, 21 jaar, nog heel wat jaren mee. De Spanjaard zal echter niet zonder slag of stoot weggaan. Real Madrid is zeer gesteld op het toptalent, dus Bayern zal met een flinke zak geld over de brug moeten komen.

Foto: Pro Shots