Bonucci speelt volgend seizoen wellicht in de Premier League

Leonardo Bonucci wordt in verband gebracht met een transfer naar de Premier League. The Sun weet namelijk te melden dat Pep Guardiola de verdediger graag naar Manchester City wil halen. De oefenmeester zei eerder al dat hij Bonucci een van de beste verdedigers van de wereld vond.

Afgelopen zomer had de Juventus-verdediger ook al de kans om de overstap naar Manchester City te maken. ‘’Ik heb er over nagedacht. Door de belangstelling van Guardiola werd in aan het twijfelen gebracht. Ik heb niet direct met Pep gesproken, maar ik heb het er veel over gehad met mijn zaakwaarnemer’’, zei Bonucci toentertijd.

Foto: Pro Shots