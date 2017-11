Carrick heeft clubs voor het uitzoeken

Micheal Carrick kan Manchester United komende zomer achter zich laten. De routinier mocht dit seizoen pas één wedstrijd spelen en dat is niet genoeg voor de Engelsman. Het contract van de verdedigende middenvelder loopt nog door tot komende zomer en kan hoogstwaarschijnlijk opzoek naar een nieuwe werkgever.

Carrick hoeft echter niet lang te zoeken, want meerdere clubs hebben interesse in de waarschijnlijk transfervrije middenvelder. Onder meer Aston Villa, West Bromwich Albion en Leicester City hebben interesse om de aanvoerder van Manchester United over te nemen. De clubs kunnen zijn ervaring hard gebruiken in de strijd om promotie of degradatie.

Foto: Pro Shots