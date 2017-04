Chelsea gaat voor dubbelslag in de zomer

Virgil van Dijk en Ryan Bertrand staan naar verluidt in belangstelling van Chelsea. De Londense club wil beide verdedigers van de zomer naar Londen halen. Southampton zal het tweetal niet zonder slag of staat laten gaan. Beide spelers zijn vaste waardes in het elftal van Claude Puel en staan in belangstelling van meerdere topclubs.

Als Chelsea Ryan Bertrand daadwerkelijk terughaalt naar Stamford Bridge zal dat betekenen dat hij terug gaat naar waar hij zijn jeugd doorbracht. Na talloze verhuurperiodes belandde hij in 2014 op huurbasis in Southampton. Eén jaar later nam Southampton Bertrand over van Chelsea en is sindsdien de vaste linksback van de club.