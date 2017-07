Chelsea schakelt over naar Italiaan na missen Lukaku

Eerder deze week werd bekend dat Romelu Lukaku een mondeling akkoord heeft bereikt met Manchester United. Dit is een hard gelach voor Chelsea, want de Londenaren wilden de Belg maar al te graag aan de selectie toevoegen. Na het nieuws dat Lukaku hoogstwaarschijnlijk naar Manchester United zal vertrekken hebben de Londenaren hun pijlen gericht op een speler uit de Serie A.

Andrea Belotti moet de nieuwe spits van Chelsea worden volgend seizoen. De Engelse topclub gaat wel pas tot actie over als Diego Costa is verkocht. Verschillende Chinese clubs en Atletico Madrid zouden interesse hebben in de Spanjaard, maar Costa is niet van plan om naar China te vertrekken en door het transferverbod van Atletico kan Costa waarschijnlijk niet naar de Spaanse club vertrekken.

Foto: Pro Shots