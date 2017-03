Chelsea spelmaker op weg naar Spanje

Sinds zijn komst naar Stamford Bridge terroriseert Eden Hazard de Engelse verdedigingen. Niet voor niks toonde Real Madrid onlangs interesse in de kleine Belg. Of Hazard interesse heeft in een overstap naar Real Madrid is niet duidelijk. Met Real Madrid heeft Hazard wel meer kans om de Champions League te winnen. Real is dan ook de échte wereldtop.

In 2012 legde Chelsea 35 miljoen euro op tafel om Hazard van Lille OSC over te nemen. Sinds zijn overstap heeft hij de Europa League gewonnen en is eenmaal landskampioen geworden. Hazard wel 2014 verkozen tot PFA Young Player of the Year en in 2015 verkozen tot PFA Player of the Year. De Belgische spelmaker heeft inmiddels 68 interlands gespeeld voor België waarin hij 13 keer scoorde. Hazard heeft de aanvoerdersband in 2016 overgenomen van de vaak geblesseerde Vincent Kompany.