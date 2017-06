Chelsea wil Argentijn als tweede doelman

Na het vertrek van Asmir Begovic heeft Chelsea geen tweede doelman meer. Willy Caballero moet deze plek opvullen. De doelman het na zijn transfervrije vertrek bij Manchester City nog geen club gevonden voor komend seizoen. Wellicht dat Chelsea uitkomst zou kunnen bieden.

Caballero kwam niet in aanmerking voor een contractverlenging bij Manchester City en is dus nu gratis op de halen. Of de Argentijn zin heeft om nóg een jaar als tweede doelman te functioneren is niet duidelijk. Nadat vorig jaar Claudio Bravo van Barcelona werd gehaald, werd Caballero verdreven naar het tweede plan.

Foto: Pro Shots