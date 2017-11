Dele Alli kan verrassende transfer maken

Dele Alli staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United. De spelmaker van Tottenham Hotspur zou tot nummer één transferdoelwit zijn gebombardeerd door de clubleiding van de Engelse topclub. De clubleiding is van mening dat hij de beste Engelse speler kan worden van zijn generatie en hoopt dat te worden in tenue van Manchester United.

Mocht de overstap daadwerkelijk plaatsvinden zou dat opmerkelijk genoemd mogen worden. Tottenham Hotspur doet het de laatste jaren een stuk beter dan Manchester United. Desondanks houdt dat de club uit de rode kant van Manchester niet tegen om toch te proberen de middenvelder binnen te halen.

Alli maakte de afgelopen jaren een stormachtige ontwikkeling door. In 2015 kwam de aanvallende middenvelder over van MK Dons voor 6.6 miljoen euro. Sindsdien is het hard gegaan met de carrière van de Engels international. Binnen no-time werkte hij zich geruisloos op tot basisspeler in het team van Mauricio Pochettino. Twee maanden na zijn debuut voor Tottenham Hotspur maakte Alli zijn debuut in het shirt van het Engels nationale elftal.

Foto: Pro Shots