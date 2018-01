Utrechters laten oog vallen op smaakmaker PEC Zwolle

Mustafa Saymak staat in de belangstelling van FC Utrecht. De ploeg uit de Domstad zoekt offensieve versterkingen voor het volgende seizoen. De smaakmaker van PEC Zwolle staat bij meerdere clubs uit de subtop op het wensenlijstje.

De 24-jarige Saymak verlengt zijn contract bij PEC Zwolle niet. AZ en Vitesse hebben ook interesse getoond in de behendige aanvaller van de huidige nummer vier in de eredivisie. Sinds zijn zeventiende speelt de in het Overijsselse Schalkhaar geboren Saymak in het blauw-wit van Zwolle.

FC Utrecht probeert vroeg de selectie voor het komende seizoen in kaart te brengen. Middenvelder Yassin Ayoub tekende onlangs een contract bij Feyenoord. Ook het vertrek van Zakaria Labyad bij FC Utrecht lijkt een kwestie van tijd. Trainer Jean-Paul de Jong kan een tussentijds vertrek van Labyad niet gebruiken. Middenvelders Anouar Kali en Patrick Joosten zitten nog enkele weken in de lappenmand

Foto: Pro Shots