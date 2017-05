Dost kan Premier League aan lijstje toevoegen

Bas Dost is momenteel goed in vorm bij Sporting Lissabon. De boomlange spits staat op 31 doelpunten en doet volop mee in de race om de gouden schoen. Dit zou hem de interesse van het Engelse West Bromwich Albion hebben opgeleverd. De Engelsen zijn bereid om diep in de buidel te tasten voor Dost. De huidige nummer acht van de Premier League schat de waarde van de aanvaller op twintig miljoen euro.

Of Sporting Lissabon akkoord gaat met twintig miljoen euro valt nog te bezien. Dost is een onmisbare schakel in het team van trainer Jorge Jesus. In de winter meldde een Chinese club zich nog met veertig miljoen euro. De Nederlandse spits besloot echter niet op het aanbod in te gaan, maar de Portugese topclub zou toch een dergelijk bedrag willen terugzien voor Dost.

