Dušan Tadić kan naar Italiaanse clubs

Dušan Tadić staat naar verluidt in de belangstelling van de Italiaanse club Juventus. Volgens diverse media wil ‘De Oude Dame’ de middenvelder komende zomer graag overnemen van Southampton. Naast Juventus zou ook Napoli geïnteresseerd zijn in Tadić. Beide clubs zouden al een wedstrijd van Southampton hebben bezocht om de Servische linkspoot aan het werk te zien.

De oud-speler van onder meer FC Groningen en FC Twente in momenteel bezig aan zijn derde seizoen bij Southampton, maar de kans is dus aanwezig dat hij komend seizoen in de Serie A te bewonderen is. Naast de Italiaanse interesse is er ook interesse uit de Premier League en La Liga. Arsenal en Atlético Madrid zouden de Servische voetballer namelijk ook op het oog hebben. Mocht het daadwerkelijk tot een transfer komen, dan zou er zestien miljoen euro op tafel moeten worden gelegd voor de middenvelder.

Foto: Pro Shots