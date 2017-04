Eljero Elia opnieuw gelinkt aan Turkse club

Eljero Elia is opnieuw in verband gebracht met een transfer naar de Turkse club Fenerbahçe. De aanvaller, die gister nog trefzeker was voor Feyenoord, laat dit seizoen een goede indruk achter bij Feyenoord en dat is ook Fenerbahçe opgevallen. De aanvaller heeft echter nog een contract tot medio 2018 bij de club uit Rotterdam.

Het is niet de eerste keer dat Elia in verband wordt gebracht met een transfer naar Turkije. Afgelopen winter schreef Aksam namelijk ook al dat Elia in onderhandeling was met Fenerbahçe. Toentertijd zou Dirk Kuyt ook zijn mening hebben gegeven over de club uit Istanbul. ‘’Fenerbahçe heeft mij de mooiste dagen van mijn carrière als profvoetballer gebracht. De fans in Istanbul zullen je altijd steunen. Dit kan een ongelooflijk mooie kans zijn voor je. Fenerbahçe zal je verrassen: ze hebben werkelijk waar overal fans zitten.’’, aldus Dirk Kuyt tegen Eljero Elia.

Foto: Pro Shots