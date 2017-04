Engels toptalent in belangstelling van Spaanse topclubs

Dele Alli beleeft een stormachtige ontwikkeling bij Tottenham Hotspur sinds zijn overstap van MK Dons. Alli speelde zich vrijwel direct in de basis. De offensieve middenvelder trekt met zijn prestaties de aandacht van verschillende Spaanse clubs. Onder andere Real Madrid en FC Barcelona hebben interesse om het talent over te nemen van de zomer. Tottenham zal haar toptalent niet zonder slag of stoot laten gaan. Alli heeft nog een contract tot aan de zomer van 2022 en dus zal de Londense club de hoofdprijs vragen voor Alli.

In Londen is Deli Alli uitgegroeid tot Engels international. De pas 20-jarige middenvelder speelde al 12 interlands voor Engeland waarin hij één keer scoorde. De prijs waarop Tottenham zal mikken is niet duidelijk, maar het zal in ieder geval een veelvoud zijn van wat the Spurs ervoor hebben betaald. In de zomer van 2015 maakte de club 6,6 miljoen euro over aan MK Dons voor de diensten van de middenvelder. Eén van de aankopen van de eeuw voor Tottenham dus.

Foto: Pro Shots