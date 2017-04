Engelse strijd om Colombiaan barst in de zomer los

James Rodríguez kan in de zomer een transfer maken naar Engeland. Niet één club, maar vier clubs hebben interesse in de diensten van de Colombiaan! Naar verluidt kan de linkspoot naar Liverpool, Manchester City, Arsenal en Chelsea. Of Real Madrid hem zomaar weg laat gaan is afhankelijk van de situatie van Isco. De Spanjaard zou ook azen op een transfer van de zomer. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Real Madrid beide middenvelders zal laten gaan.

James Rodríguez kwam in de zomer van 2014 over van AS Monaco. Nadat hij veel indruk had gemaakt met zijn land op het WK van 2014. Real Madrid zou 80 miljoen euro voor hem over hebben gehad. De spelmaker speelde maar één seizoen voor Monaco. Daarvoor was hij drie jaar actief voor FC Porto. Rodríguez kwam samen met João Moutinho over van FC Porto. Moutinho speelt nog steeds voor Monaco.

Foto: Pro Shots