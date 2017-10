Ex-PSV’er staat in belangstelling van Manchester United

Dries Mertens speelt momenteel de sterren van de hemel bij het Italiaanse Napoli. Sinds hij de spitspositie van Arek Milik heeft overgenomen, scoort hij aan de lopende band. Dit is ook Manchester United opgevallen en de club lijkt hem nu te willen inlijven. Een mooie bijkomstigheid is dat de ‘The Red Devils’ daarvoor niet diep in de buidel hoeven te tasten.

‘’Manchester United volgt de situatie van Mertens op de voet. Hij was een onderschatte speler totdat hij als spits aan de slag ging. Nu hij een ‘echte nummer negen’ is, houden de grote clubs hem scherp in de gaten, aangezien zijn clausule van 28 miljoen euro een lage transfersom is, zelfs voor iemand van dertig jaar oud’’, legt voormalig sportief directeur van i Partenopei Pierpaolo Marino uit aan Tuttosport.

In de zomer van 2013 maakte de Belg de overstap van PSV naar Napoli. De Italiaanse club betaalde toentertijd 9,48 miljoen euro voor hem.

Mertens zette in mei zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot medio 2020 aan de Italiaanse club verbindt, maar liet daar wel een clausule van 28 miljoen euro voor buitenlandse clubs in opnemen. Als een Italiaanse club een poging wil doen om de aanvaller over te nemen, geld die gelimiteerde transfersom niet.

Foto: Pro Shots