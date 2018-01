Feyenoord wijst bod uit de Premier League af

Nicolai Jørgensen zou wel eens de volgende Eredivisie-spits kunnen zijn die de overstap maakt naar de Premier League. Na het vertrek van Jürgen Locadia naar Brighton wil Newcastle United de Deense aanvaller van Feyenoord binnen halen. De Rotterdammers zijn echter niet van plan hun spits zomaar te laten gaan.

Nadat een eerder bod uit Engeland al werd afgewezen is ook een tweede voorstel van Newcastle United afgewimpeld. De ploeg van trainer Rafa Benitez is op zoek naar goals om degradatie te ontlopen en zou zo’n 15 miljoen euro hebben geboden aan Feyenoord. Jørgensen wordt al sinds de zomer in de gaten gehouden door de Engelse ploeg die op een vijftiende plaats staat momenteel. Slechts een punt boven de degradatiestreep. Trainer van Bronckhorst was duidelijk over de transfer “Ik wil hem graag behouden voor de club, want het is een belangrijke speler. Ik weet dat er contact is, maar niet veel duidelijk hoe of wat. Het is wachten tot Martin (van Geel, technisch directeur Feyenoord) meer informatie kan melden.”