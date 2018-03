Guardiola wil oude bekende oppikken

Josep Guardiola is van plan om een wel heel speciale speler binnen te halen in de zomer. De trainer van Manchester City wil namelijk Andres Iniesta toevoegen aan zijn selectie. Het zal voor de Spaanse oefenmeester lastig worden op Iniesta over te nemen. De middenvelder heeft namelijk een contract voor het leven bij zijn huidige club en Barcelona wil hem niet zomaar laten gaan.

Guardiola en Iniesta hebben in de periode 2008 tot 2012 samengewerkt bij Barcelona. Destijds won de Spaanse club vele prijzen en was de samenwerking tussen de twee succesvol. Iniesta was een belangrijke schakel in het elftal van Guardiola. De oud-trainer van Bayern München en Barcelona wil zijn voormalige pupil graag weer onder zijn hoede hebben.

Foto: Pro Shots