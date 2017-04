RB Leipzig-middenvelder Naby Keïta staat in de belangstelling van verschillende grote clubs. Zo zouden onder meer Bayern München, Arsenal en Liverpool de Guinees over willen nemen. Maar ondanks de interesse is RB Leipzig directeur Ralf Rangnick ervan overtuigd dat Keïta ook volgend seizoen in Leipzig speelt. ‘’Het is glashelder: Hij speelt volgend seizoen bij ons’’, zegt Rangnick.

‘’We maken er geen geheim van dat we in gesprek zijn over een voortijdige contractverlenging. Hopelijk lukt het voor het eind van dit seizoen’’, aldus de technische directeur. Keïta staat nog tot medio 2020 onder contract bij RB Leipzig en zegt zelf niet bezig te zijn met een transfer. ‘’Een van mijn levensdoelen is om mezelf altijd te blijven ontwikkelen. Het past daarom wel bij me dat ik met Leipzig dit fantastische seizoen doormaak.’’

Naby Keïta speelde vorig seizoen nog bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg en ontwikkelde zich daar tot smaakmaker. Ondanks interesse van verschillende Premier League-clubs koos de middenvelder voor RB Leipzig. ‘’Ik wil mezelf eerst in de Bundesliga bewijzen. Het is te vroeg voor een club die meedoet aan de Champions League’’, was toentertijd de onderbouwing van Keïta.

