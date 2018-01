Juventus houdt PSV-back in de gaten

Vanwege interesse in backs Alex Sandro en Stephan Lichtsteiner kijkt de Juventus alvast naar opvolgers. Een van de namen op die shortlist is volgens La Gazetta dello Sport PSV-rechtsback Santiago Arias.

De Colombiaan is dus lang niet de enige kandidaat om Lichtsteiner of Sandro te gaan opvolgen. In eigen land kijkt het naar Emerson Palmieri van AS Roma, die ook in de belangstelling staat van Chelsea. Ook het terughalen van de aan Atalanta verhuurde Leonardo Spinazzola wordt overwogen volgens de krant. Verder zou de Italiaanse topclub in de Bundesliga Hoffenheim-back Pavel Kaderabek en Wendell spelend bij Bayer Leverkusen in de gaten houden. Verder worden de namen Thomas Meunier van Paris Saint-Germain en Manchester United bankzitter Matteo Darmian genoemd.

De Oude Dame is een hevige strijd verwikkeld met Napoli om de Serie A titel en dus op zoek naar versterkingen deze winter. Zo zou Juventus ook achter Liverpool middenvelder Emre Can aanzitten.

Foto: Pro Shots