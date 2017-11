Juventus niet langer de enige kanshebber op Can

Het contract van Emre Can loopt aan het einde van het lopende seizoen af en kan dus in de zomer transfervrij worden opgepikt. Het was al bekend dat Juventus de middenvelder graag wilt inlijven. De Italiaanse club probeerde afgelopen zomer hem al op te halen, maar zijn huidige club Liverpool bleek een moeilijke onderhandelingspartner. Echter is Juventus niet langer de enige kanshebber om Can transfervrij te strikken.

Manchester City is namelijk ook geïnteresseerd in de diensten van Can. Trainer Pep Guardiola is namelijk heel erg gecharmeerd van de Duitser. Vooral de veelzijdigheid van de speler bevalt de Spaanse oefenmeester. Of Can zijn opties gaan heroverwegen is niet duidelijk. De controlerende middenvelder had zijn vizier gericht op Juventus, maar misschien kan de competitiegenoot dit plan om zeep helpen.

Foto: Pro Shots