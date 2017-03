Juventus stuurt bod van tachtig miljoen naar Parijs

In de zoektocht naar een vervanger van Andrea Pirlo te vinden is Juventus nog altijd niet geslaagd. De Oude Dame heeft grootste interesse in Marco Verratti. De Italiaanse middenvelder speelt momenteel voor het Franse Paris Saint-Germain. Bij PSG is Verratti de drijvende kracht op het middenveld. Niet alleen bij de Franse club is hij de drijvende kracht op het middenveld, ook bij de Italiaanse nationale ploeg is Verratti van groots belang.

Verratti gaf overigens pas aan meer dan gelukkig te zijn in de Franse hoofdstad. De kleine middenvelder erkende wel dat de Serie A en de Premier League de grootste competities zijn ter wereld en dat Juventus tot de vier grootste clubs behoort van de wereld. Mocht de Italiaan ooit vertrekken bij PSG behoort Juventus zeker tot de opties. Verratti speelde overigens nooit op het hoogste niveau van Italië. Overigens is Juventus niet de enige club die interesse heeft. Barcelona is ook geïnteresseerd in Verratti.

