Klopp wil landgenoot naar Engeland halen

Jürgen Klopp wil Timo Werner naar Liverpool halen. De trainer van de Engelse club wil de aanvaller nog voor de start van het WK overnemen van RB Leipzig. Hoe Werner tegen een overstap staan is niet bekend. Momenteel heeft Liverpool met Sadio Mane, Roberto Firmino en Mohammed Salah een fantastisch presterende voorhoede.

Werner begon zijn carrière bij VFB Stuttgart, waar hij in 2013 zijn debuut maakte in het eerste elftal. De Duits international maakte in 2016 de overstap naar het toen gepromoveerde RB Leipzig. Mede door de inbreng van Werner eindigde de promovendus verrassend op de tweede plek in de Bundesliga.

Foto: Pro Shots