Koeman zoekt nog altijd vervanger van Lukaku

Ronald Koeman is nog altijd op zoek naar een veel scorende spits. Het gat dat Romelu Lukaku heeft achter gelaten na zijn vertrek naar Manchester United is nog altijd niet opgevuld, ondanks het aantrekken van Sandro Ramirez en Wayne Rooney. De Nederlandse oefenmeester denkt daarom aan de komst van Raul Jimenez.

Jimenez is een Mexicaanse spits die in het tenue van Benfica speelt. De aanvaller kwam in 2015 over van Atletico Madrid. De Portugese topclub wil 40 miljoen euro voor de 26-jarige aanvaller. Dit is Everton voorlopig wat te gortig en hoopt nog wat van de prijs af te kunnen halen. West Ham zou ook meer dan gemiddelde interesse hebben in de Mexicaan.

Foto: Pro Shots