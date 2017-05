Liverpool gaat voor Spaanse middenvelder

Oriol Romeu staat naar verluidt in belangstelling van de Engelse topclub Liverpool. De defensief ingestelde speler maakt dit seizoen indruk op het middenveld van Southampton. Barcelona zou ook interesse hebben in de controleur, maar of Romeu daar zelf trek in heeft lijkt onwaarschijnlijk. Romeu heeft in Barcelona namelijk zijn jeugd genoten.

De Spanjaard kwam twee seizoenen geleden over van Chelsea, waar hij vier jaar speelde. Na verhuurperiodes aan Valencia en Stuttgart nam Southampton de middenvelder permanent over van de Londenaren. Sindsdien is hij een vaste waarde in het elftal van Claude Puel.

Foto: Pro Shots