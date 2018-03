Liverpool wil slag slaan bij Italiaanse legende

Gianluigi Buffon kondigde onlangs zijn pensioen aan. De Italiaanse legende zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan. Liverpool hoopt dat Buffon zijn pensioen uitstelt door hem te verleiden met een overstap naar Engeland. Buffon zwaaide onlangs ook af als international van Italië en dus lijkt zijn carrière aan een einde te komen. Toch hoopt Liverpool dat de Italiaan nog minimaal één jaar doorgaat.

Buffon speelt al bijna zijn gehele carrière in dienst van Juventus. In 1995 maakte Buffon zijn debuut in het professionele voetbal voor Parma. Na zes jaar nam Juventus hem over voor ongeveer 50 miljoen euro. Dik bleek een schot in de roos, want Buffon zou de rest van zijn carrière doorbrengen onder de lat bij de Italiaanse topclub. De doelman bleef de club zelfs trouw toen het verplicht degradeerde naar de Serie B.

Foto: Pro Shots