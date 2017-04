Lucas Pérez kan Arsenal na één seizoen alweer verlaten

De kans is aanwezig dat Lucas Perez na één seizoen alweer vertrekt bij Arsenal. De 28-jarige aanvaller staat namelijk in de belangstelling van stadsgenoot West Ham United. De club uit Oost-Londen zou naar verluidt twintig miljoen euro over hebben voor de Spaanse spits.

West Ham United kan een spits die doelpunten maakt erg goed gebruiken. Want momenteel is niet een aanvaller maar een middenvelder clubtopscorer. Michail Antonio wist, met negen doelpunten, het vaakst het net te vinden voor ‘The Hammers’. Het is echter nog maar de vraag of Arsenal aanvaller Pérez snel laat gaan. Afgelopen zomer bood een Chinese club namelijk 31 miljoen euro maar kwam van een koude kermis thuis.

Lucas Pérez heeft al aardig wat clubs versleten. Na verschillende clubs in Spanje en Oekraïne kwam hij in 2013 terecht bij PAOK Saloniki. Na twee jaar in Griekenland keerde hij terug naar Spanje om te gaan spelen bij Deportivo La Coruña. Mede door zijn vele doelpunten werd hij afgelopen zomer voor 20 miljoen euro verkocht aan Arsenal.

Foto: Pro Shots