Manchester City wil Leicester-aanvaller binnenhalen

Vandaag werd Aymeric Laporte al officieel gepresenteerd bij Manchester City. Alleen The Citizens zijn nog niet uitgewinkeld, morgen zou de ploeg van Pep Guardiola graag nog een speler willen presenteren. Het zou een bod van 65 miljoen euro hebben uitgebracht op Riyad Mahrez van Leicester City meldt France Football.

Na de zware blessure die Leroy Sane opliep in het FA Cup-duel met Cardiff City is Guardiola op zoek naar extra aanvallende opties en heeft zijn oog laten op de Algerijnse vleugelaanvaller. Leicester City laat Mahrez, die een van de sterspelers was in de kampioensploeg van 2016, niet zomaar gaan. Het eerste bod uit Manchester zou dan ook afgewimpeld zijn door The Foxes. Er zou een megabod nodig zijn om de ploeg van manager Claude Puel te overtuigen Mahrez te laten vertrekken. Zeker op de laatste dag van de transferperiode. Mahrez is ook dit seizoen op dreef voor Leicester, hij kwam in de Premier League tot acht goals en zeven assists in 22 wedstrijden.

Foto: Pro Shots