Manchester City ziet kansen na komst Sanchez

Eerder deze week werd officieel bekend gemaakt dat Davinson Sanchez naar Tottenham Hotspur vertrekt. Met Jan Vertonghen en Toby Alderweireld heeft de Londense club al twee goede centrale verdedigers. Eén van die twee verdedigers zou kunnen vertrekken naar een concurrent: Manchester City.

De ploeg van Pep Guardiola wil namelijk voor het sluiten van de transfermarkt nog een nieuwe centrale verdediger aan zijn selectie toevoegen. De Spaanse oefenmeester is bijzonder gecharmeerd van Alderweireld. Hoeveel Tottenham voor de Belg wilt hebben is niet duidelijk. Alderweireld heeft nog een contract dat hem tot 2020 aan de Engelse topclub bindt.

Net zoals Sanchez heeft Alderweireld voor Ajax gespeeld. In 2008 maakte hij zijn debuut voor de club. Vijf jaar later pikte Atletico Madrid hem op. Dit werd echter geen succes en na één seizoen verhuurde de club hem uit aan Southampton. Hier liet Alderweireld zien wat hij kon en in 2015 betaalde Tottenham Hotspur ongeveer 16 miljoen euro om de Belgische verdediger over te nemen van Atletico. Sindsdien is hij niet meer weg te denken uit de basiself van Tottenham.

