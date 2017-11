Manchester United heeft interesse in Danny Rose. De club van José Mourinho is al tijden opzoek naar een geschikte linksback. De linksback van Tottenham Hotspur is naar het tweede plan verdreven door concurrent Ben Davies.

Rose kwam in 2007 over van Leeds United. De Engels international werd meerdere keren verhuurd door de Londense club. In het seizoen 2013/2014 werd Rose een vaste waarde in het team.

Foto: Pro Shots