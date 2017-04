Manchester United gaat opnieuw voor voormalig jeugdproduct

Micheal Keane staat naar verluidt in belangstelling van Manchester United. De centrale verdediger maakt indruk in de defensie van Burnley. Buiten Manchester United zouden ook Everton en Tottenham Hotspur interesse hebben in de mandekker die nog tot de zomer van 2018 vast ligt bij Burnley.

Opvallend detail is dat Keane zelf opgeleid is door Manchester United. In 2015 nam Burnley de Engelsman over van United na een verhuurperiode van een half jaar. Twee jaar na de overstap zou Keane alweer de overstap terug kunnen maken. Afgelopen zomer gebeurde dit ook al met Paul Pogba. Voor meer dan 100 miljoen euro nam United de middenvelder weer terug over, nadat hij de club vier jaar geleden verliet.

