Marcos Alonso kan voor aartsrivaal van oude club voetballen

Marcos Alonso kan in de zomer Chelsea achter zich laten en voor Barcelona gaan voetballen. De Spaanse topclub is zeer geïnteresseerd in de diensten van de Spaanse linksback. Mocht Alonso de overstap maken mag dat opvallend genoemd worden. Hij bracht zijn jeugd door bij aartsrivaal Real Madrid. Overigens speelde Alonso maar één officiële wedstrijd in de hoofdmacht van de club.

Alonso heeft zich binnen no-time in de basis weten te spelen in het team van Antonio Conte. De linksback kwam in het seizoen 2016/2017 over van Fiorentina, waar hij veel indruk maakte, en speelde vrijwel alle wedstrijden voor de Londense club. Hij is een onmisbare schakel in het nieuwe systeem (3-4-3) dat Chelsea vorige seizoen hanteerde.

Foto: Pro Shots