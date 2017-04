Matuidi trekt interesse door uitspraak

Blaise Matuidi heeft in een interview met Canal Plus gezegd dat hij niet weet waar hij speelt na dit seizoen. Matuidi heeft nog een contract tot de zomer van 2018 en wil zijn huidige club Paris Saint-Germain nog iets aan hem verdienen moeten ze hem van de zomer verkopen. Deze uitspraak heeft de interesse van Manchester United weer nieuw leven ingeblazen. United was afgelopen zomer ook al geïnteresseerd in diensten van de Fransman.

Matuidi geeft in het interview wel te kennen dat hij zeer gelukkig is in Parijs heeft de 30-jarige middenvelder onlangs een contractaanbieding afgeslagen. Of Matuidi het ziet zitten om volgend jaar aan de slag te gaan is niet zeker. Wel is zeker dat Manchester United genoeg geld te besteden heeft om de middenvelder naar Engeland te halen. Het bestuur heeft een budget van 250 miljoen euro klaar staan om in de zomer uit te geven.

Foto: Pro Shots