Middenvelder hoopt op meer krediet: “Speel wekelijks in de grootste competitie van de wereld”

Leroy Fer maakt al jaren geen deel meer uit van het Nederland elftal. De middenvelder van Swansea City speelde voor het laatst in 2014 voor het Nederlands elftal. Toen was Mexico met 2-3 te sterk voor Oranje. In de toekomst hoopt Fer weer bij de selectie te horen.

Sinds de wedstrijd tegen Mexico heeft Fer geen minuten meer gemaakt in het Oranje tenue en dat steekt de middenvelder. “Ik speel wekelijks in de grootste competitie van de wereld”, aldus de middenvelder. Buiten zijn eigen situatie vindt Fer het ook raar dat Erik Pieters niet opgeroepen wordt.

De laatste interland van Pieters dateert ook uit 2014. Toen was Italië met 2-0 te sterk voor de Oranje leeuwen. Net als Fer speelt Pieters in de Premier League. De linksachter is al jaren een vaste waarde voor Stoke City, maar mag zich desondanks ook al jaren niet meer melden in Huis ter Duin. Beide spelers hadden op meer krediet gehoopt dan dat zei krijgen. Als voorbeeld nemen zij Georginio Wijnaldum, uitkomend voor Liverpool. Wijnaldum zit elke keer weer bij de selectie van Oranje en heeft ook de nodige krediet opgebouwd de laatste jaren. Ook omdat hij basisspeler is bij een club in een topcompetitie is.

Foto: Pro Shots