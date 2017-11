Miquel Nelom kan aan de slag in Frankrijk en Rusland

De kans is aanwezig dat Miquel Nelom komende zomer naar het buitenland vertrekt. De Feyenoorder maakte in 2011 zijn debuut voor de Rotterdamse club, maar was tot op heden nooit onomstreden en de kans is dus aanwezig fat hij zijn geluk gaat zoeken in het buitenland.

Aangezien Ridgeciano Haps momenteel ook onder contract staat in De Kuip, is de kans er niet groter op geworden dat Miquel Nelom meer speeltijd gaat krijgen en dat is ook het buitenland opgevallen. Zo zouden er onder meer clubs uit Frankrijk en Rusland.

Het is niet de eerste keer dat er gesproken wordt over een vertrek van Nelom bij Feyenoord. Zo zouden in het verleden Espanyol, Norwich City, Olympique Lyon en Stoke City al geprobeerd hebben om de linksachter in te lijven.

Miquel Nelom begon zijn loopbaan bij stadsgenoot Excelsior, maar maakte in 2011 de overstap naar ‘grote broer’ Feyenoord. Hij is momenteel aan zijn zevende seizoen bezig voor Feyenoord en kwam in al die jaren 123 keer in actie voor de club. In al die wedstrijden wist hij twee keer te scoren.

Foto: Pro Shots