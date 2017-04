Mourinho vindt nieuwe doelman in Londen

David de Gea staat al langer op het lijstje van Real Madrid. Deze zomer lijkt de doelman van Manchester United dan toch eindelijk terug te keren naar zijn geboorteland. In de zoektocht naar een vervanger lijkt José Mourinho te zijn gestrand in Londen. Manchester United is van plan om in de zomer een bod te doen op Hugo Lloris. De doelman van Tottenham Hotspur maakt al jaren een solide indruk. Of Lloris oren heeft naar een vertrek is niet duidelijk, de laatste jaren eindigt Tottenham boven United in de ranglijst.