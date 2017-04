Mourinho wil Sloveen als vervanger De Gea

David de Gea staat al geruime tijd in belangstelling van Real Madrid en ook aankomende zomer wil de club werk maken van de komst van de Spaanse doelman. Echter heeft Manchester United geen geschikte vervanger binnen de huidige selectie en dus moet de club opzoek naar een waardige vervanger. Echter heeft trainer Jose Mourinho al een geschikte vervanger op het oog. Jan Oblak van Atlético Madrid moet het gat opvullen dat De Gea achter laat.

De Sloveense doelman speelt nu drie seizoenen voor Atlético Madrid. de club nam hem in 2014 voor ongeveer 16 miljoen euro over van het Portugese SL Benfica, waar hij één seizoen eerste keeper was. In zijn eerste seizoen in Spanje verloor hij de concurrentiestrijd van Miguel Moyà, maar de afgelopen twee seizoenen was de Sloveens international de onbetwiste nummer één onder de lat bij Atlético.

Foto: Pro Shots