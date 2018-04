Mourinho wil supertalent ruilen voor Isco

José Mourinho wil Isco komende zomer graag aan zijn selectie toevoegen. De spelmaker is dit seizoen één van de uitblinkers bij Real Madrid, maar door de aanwezigheid van onder andere Toni Kroos, Luka Modric en Marcos Asensio heeft Isco geen garantie op een basisplaats. Mourinho hoopt Real Madrid toch te verleiden tot een verkoop van Isco als de oefenmeester Marcus Rashford als ruilmiddel inzet.

Sinds de zomer van 2013 speelt Isco in het shirt van Real Madrid. Destijds nam de club uit de Spaanse hoofdstad de middenvelder over van Malaga voor ongeveer 30 miljoen euro. Waar de Spaans international in zijn eerste seizoenen niet altijd zijn vorm wist te vinden, is de 25-jarige Isco dit seizoen goed op dreef.

Foto: Pro Shots