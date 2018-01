Napoli wil ex-Ajacied uit lijden verlossen bij Everton

Napoli zou wederom serieuze interesse hebben om Davy Klaassen naar Italië te halen. Al maanden zit de middenvelder niet bij de wedstrijdselectie van Everton en daarom zou manager Sam Allardyce hem elders willen stallen. De club uit Napels zou gebrand zijn dit keer de Oranje-international wel binnen te halen aldus The Times-journalist Paul Joyce.

In de winter van 2016 probeerde Napoli namelijk Klaassen ook al te contracteren. Destijds werden alle aanbiedingen uit Napels door Ajax resoluut afgewimpeld. Uiteindelijk vertrok de speler afgelopen zomer naar het Everton van toenmalig manager Ronald Koeman. Onder diens leiding verdween de 24-jarige international uit de basis en onder Allardyce keerde hij daar ook niet in terug. Toch is de manager van Everton nog niet klaar met Klaassen laat hij weten in The Mirror “misschien is hij volgend seizoen wel goed genoeg. Kijk hoeveel spelers mislukken in hun eerste seizoen in het buitenland. Aangezien hij nooit op de bank zit is het beter als hij elders speelt maar alleen op huurbasis.”

Foto: Pro Shots