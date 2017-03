Nederlander kan overstap naar Ligue 1 maken

Gregory van der Wiel kan van de zomer de overstap naar Frankrijk maken. OGC Nice, Olympique Marseille en Girondins Bordeaux hebben interesse in de Nederlander. Voor de rechtsback zal een transfer niet slecht uitkomen aangezien hij onlangs botste met trainer en landgenoot Dick Advocaat. Inmiddels is hij in genade aangenomen door Advocaat, maar de lucht zal nooit helemaal geklaard zijn.

Van der Wiel speelde voorheen al in Frankrijk. In vier jaar speelde hij 89 wedstrijden voor Paris Saint-Germain. PSG nam hem in 2012 over van Ajax, waar hij zeven jaar, verdeeld over twee periode, in de jeugd heeft gezeten. Van der Wiel kent de Franse competitie en zou van cruciaal belang kunnen zijn in een eventuele gooi naar de titel voor Nice of Olympique Marseille.

Foto: Pro Shots