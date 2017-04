Olympique Lyon gelinkt aan sensationele transfer

Olympique Lyon wil van de zomer proberen om Manchester United-aanvaller Anthony Martial naar Frankrijk te halen. De Frans topclub wil de Franse aanvaller voor minimaal één jaar halen. Manchester United zoekt een manier om salaris vrij te maken om de transfer van Antione Griezmann te verwezen.

Dit seizoen zit Martial voornamelijk op de bank. De Fransman kwam in de zomer van 2015 voor ongeveer 50 miljoen euro over van AS Monaco en was in zijn eerste twee seizoenen basisspeler. Echter slaagt Martial er onder Jose Mourinho maar niet in om een vaste basisplek te veroveren. Lyon hoopt dus uitkomst te bieden.

Foto: Pro Shots