Oud-Vitessenaar in belangstelling van Engelse clubs

Oud-Vitesse speler Wilfried Bony staat naar verluidt in belangstelling van drie Premier League clubs. West Ham United, Everton en West Bromwich Albion hebben interesse om de spits van Stoke City over te nemen. Stoke City huurt Bony momenteel van Manchester City, maar Josep Guardiola lijkt de spits niet nodig te hebben volgend seizoen. Een transfer lonkt dus voor de Ivoriaan. West Ham United lijkt de beste papieren te hebben om hem over te nemen.

In 2013 maakte Wilfried Bony de overstap van Vitesse naar de Premier League. Swansea City nam de aanvaller over nadat hij topscorer werd van de Eredivisie. Na twee succesvolle seizoenen in het Liberty Stadium kreeg de Ivoriaan de kans om aan de slag te gaan bij een échte topclub: Manchester City. Mede door flinke concurrentie van onder andere Edin Dzeko en Sergio Agüero kwam hij niet echt aan de bak in Manchester. Sinds dit seizoen komt hij op huurbasis uit voor Stoke City.

Foto: Pro Shots