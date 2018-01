Oud-Willem II-speler in beeld bij AC Milan

Mousa Dembélé kwam via Fulham terecht bij Tottenham Hotspur en groeide daar uit tot een vaste waarde op het middenveld. De laatste tijd komt de Belg echter een stuk minder voor in de plannen van trainer Mauricio Pochettino. Dit is ook AC Milan opgevallen en de Italiaanse club wil daarom proberen om Dembélé naar Italië te halen.

Volgens Corriere dello Sport zoekt de Italiaanse club een ervaren alternatief voor de jonge Franck Kessié en wordt Dembélé gezien als een van de gegadigde om deze plek in te vullen. Naast de Belgisch international worden ook Jakub Jankto van Udinese en Milan Badelj van Fiorentina gezien als eventuele aankoop van AC Milan.

Mousa Dembéle heeft in het verleden ook nog op de Nederlandse velden rond gelopen. Hij kwam in 2005 namelijk via Germinal Beerschot terecht bij Willem II. Na één seizoen bij de Tilburgse club maakte hij de overstap naar AZ. Na vier seizoenen bij de suptopper uit Nederland maakte hij de overstap naar Fulham. Sinds augustus 2012 staat hij onder contract bij Tottenham Hotspur, maar de kans is dus aanwezig dat hier binnenkort verandering in komt.

Foto: Pro Shots