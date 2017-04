Paris Saint-Germain laat oog vallen op Belg

Paris Saint-Germain gaat komende zomer een poging wagen om Yannick Carrasco over te nemen. De aanvaller laat dit seizoen een goede indruk achter bij zijn club Atlético Madrid en dat is ook Paris Saint-Germain opgevallen. Naast de Franse club zouden ook Arsenal en Chelsea de Belg met interesse volgen.

Het is nog maar de vraag of Paris Saint-Germain daadwerkelijk actie gaat ondernemen. Carrasco heeft namelijk nog een contract tot media 2022 in Madrid. Daarnaast heeft hij een afkoopclausule van 100 miljoen in zijn contract opgenomen.

Het is niet de eerste keer dat de Belgische aanvaller in verband wordt gebracht met de club uit Parijs. Afgelopen winter was er namelijk ook al sprake van een eventuele overgang. Toen werd Carrasco gezien als een vervanger voor de tegenvallende Jesé Rodriguez.

Foto: Pro Shots