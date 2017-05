Real zoekt vervanger Pepe in Duitsland

Vanochtend werd bekend dat Pepe (waarschijnlijk) naar Italië vertrekt. Real Madrid heeft echter nu al een vervanger op het oog. Het gaat om Jerome Boateng van Bayern München. De centrale verdediger wordt gerekend tot de beste verdedigers van de wereld. Hoeveel de Duitser moet opleveren is niet duidelijk.

Boateng begon zijn carrière bij Hertha BSC. Via Hamburger SV kwam de verdediger terecht in Engeland bij Manchester City. Daar speelde hij maar één seizoen, want hij speelde niet veel. Bayern München pikte hem op in de zomer van 2011. Vrijwel direct veroverde Boateng een basisplaats bij Bayern.

