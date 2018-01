Roma ziet in Oranje-verdediger ideale aanwinst

AS Roma zou geïnteresseerd zijn in Manchester United-verdediger Daley Blind. Met het vertrekken van Emerson Palmieri naar Chelsea hoopt het de Nederlander vandaag als opvolger binnen te kunnen halen meldt VI.

De ploeg van Kevin Strootman en Rick Karsdorp zou Blind op huurbasis willen overnemen met een optie tot koop. Manchester United lichtte deze winter nog een clausule waardoor het contract van de ex-Ajacied automatisch met een jaar werd verlengd. In eerste instantie zou zijn contract na het einde van dit seizoen aflopen. Mourinho ziet de 27-jarige multifunctionele verdediger en middenvelder graag nog een half jaar in het shirt van The Red Devils. Daarna zou de club willen meewerken aan een vertrek van de international, ondanks dat hij dit seizoen amper aan spelen toe komt . Blind kwam in 2014 onder Louis van Gaal over van Ajax, de transfersom was toen zo’n 18 miljoen euro.

Foto: Pro Shots