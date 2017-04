Ruil aanstaande tussen Barcelona en Arsenal

FC Barcelona is sinds het vertrek van Dani Alves op zoek naar een goede vervanger van de rechtsback, maar is hier tot op heden nog niet in geslaagd. Eén van de rechtsbacks die het gat moet opvullen is Hector Bellerin van Arsenal. Bellerin is de vaste rechtsback van Arsenal en Arsenal zal niet happig zijn om de Spanjaard te laten gaan. Om de prijs te drukken wil Barcelona Arda Turan inzetten als ruilmiddel.

Hector Bellerin komt uit de jeugd van FC Barcelona. Bellerin stapte op 16-jarige leeftijd over van de jeugdopleiding van Barcelona naar de jeugdopleiding van Arsenal. De Spanjaard is nu twee seizoenen de vaste rechtsback van the Gunners en maakt wekelijks indruk in de Premier League.

Arda Turan kwam in de zomer van 2015 over van Atlético Madrid, maar heeft tot op heden nog geen vaste basisplek kunnen veroveren. Door moorende concurrentie kwam Turan dit seizoen pas tot 17 wedstrijden in het shirt van Barcelona, voornamelijk als invaller. Arsenal kan daarentegen wel creativiteit gebruiken. Door het steeds waarschijnlijk wordende vertrek van Mesut Özil verliest Arsenal flink veel creativiteit op het middenveld.

