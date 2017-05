Sanchez wekt nieuwe interesse

Davinson Sanchez heeft een stormachtig seizoen achter de rug. De Colombiaan staat naar verluidt al in belangstelling van verschillende topclubs, waaronder FC Barcelona en Real Madrid. Chelsea kan aan dit lijstje toegevoegd worden. De Londense club ziet in Sanchez de ideale opvolger van de vertrekkende John Terry.

Afgelopen zomer maakte Sanchez de overstap naar Ajax voor vijf miljoen euro. De verdediger bleek een schot in de roos, want vrijwel direct veroverde hij een basisplek in het elftal van Peter Bosz. De waarde van de centrale verdediger zou ondertussen al boven de twintig miljoen geschat worden. Chelsea zal in ieder geval op flinke concurrentie kunnen rekenen in de strijd om Sanchez.

Foto: Pro Shots