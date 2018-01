Southampton ziet bod op Oranje-international afgewezen worden

Spartak Moskou weigert voorlopig Quincy Promes te laten vertrekken. De ster van de Moskovieten is de speler die manager Mauricio Pellegrino het hoogst op zijn verlanglijstje heeft staan om naar Southampton te halen. Een laatste bod van 25 miljoen pond werd echter afgewezen door Spartak meldt Sky Sports.

Pellegrino meldde al eerder op een persconferentie dat The Saints alles op alles zetten om Promes naar het zuiden van Engeland te halen. “Hij is een van de spelers die we al maanden in de gaten houden. De transfermarkt is echter te moeilijk. Het we zullen tot het einde van de periode moeten wachten en blijven proberen.” Mocht het doorzettingsvermogen van de Engelse club effect hebben wordt Promes hoe dan ook de duurste speler uit de geschiedenis van de club. Het record staat op naam van Mario Lemina die afgelopen zomer voor 18 miljoen pond overkwam van Juventus.