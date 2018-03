Tottenham Hotspur neemt gewaagde gok met blessuregevoelige speler

Tottenham Hotspur heeft interesse in Marco Reus. De aanvaller ligt nog tot de zomer van 2019 vast, waardoor Dortmund niet de absolute hoofdprijs kan vragen voor Reus. Met het oog op het eventuele verlies van Dele Alle óf Harry Kane wil de Londense club een waardige vervanger halen. Mocht Reus daadwerkelijk de overstap maken, dan neemt de Engelse club een grote gok.

Reus is namelijk een uitermate blessuregevoelige speler. De Duits international miste niet voor niks al twee eindtoernooien van het Duitse elftal. De oud-speler van Borussia Mönchengladbach is onlangs teruggekeerd van een ingescheurde kruisband die hij eind vorig seizoen opliep. In totaal was Reus bijna negen maanden uit de roulatie door deze blessure.

Foto: Pro Shots